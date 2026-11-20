Un hombre fue condenado a dos años y dos meses de cárcel por amenazar a dos personas con un arma de fuego y obligarlas a transferir 32.000 dólares durante una falsa reunión de negocios en la zona del barrio Cordón.

El condenado había recibido un cheque sin fondos y citó a una persona, que fue acompañada de un empleado, a la reunión que se realizó el viernes pasado. Durante el encuentro, ambos fueron amenazados con el arma por el condenado y otra persona para que transfirieran el dinero con el objetivo de cobrar la deuda del cheque.

El hombre fue detenido por personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional I durante un allanamiento, en el que se incautaron 1,4 kilos de marihuana, 59.400 dólares, 200.000 pesos, celulares y computadoras.

La Fiscalía de Flagrancia de 4º turno obtuvo la condena del detenido por los delitos de violencia privada agravada y suministro de sustancias estupefacientes. La Justicia dispuso la devolución de los 32.000 dólares a la empresa damnificada. Foto: Ministerio del Interior