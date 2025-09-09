Ojeda cuestionó "superpoderes" a la DGI en el presupuesto, y marcó "decepción" por escasos recursos para salud mental

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda , cuestionó el proyecto de ley de presupuesto nacional que envió el gobierno y que ya comenzó a discutirse en la Comisión de la Cámara de Diputados.

Ojeda aseguró que en el Partido Colorado hay “enormes coincidencias en durísimas críticas al proyecto de ley que envía el gobierno”, y sobre una posición como partido, agregó: “A priori hay muchos reparos y unanimidad al momento de decidir no adelantar posición. No adelantar posición quiere decir que no descartamos nada”.

“Otras bancadas han dicho, bueno, no estamos de acuerdo con tal cosa pero no vamos a dejar al gobierno sin presupuesto. Bueno, nosotros no descartamos nada. No descartamos no votar el presupuesto llegado el caso”, apuntó el senador este martes, en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Superpoderes a la DGI”

Ojeda cuestionó la flexibilización del secreto bancario y lo que calificó como “superpoderes” que se otorgarían a la DGI.

“Hay reparos muy grandes en los nuevos impuestos. Hay un reparo enorme y quizás el más enfático en cuanto a esta flexibilización del secreto bancario, esto de darle superpoderes a la DGI, en este contexto en el que el Estado está desesperado por plata, porque además proyecta un crecimiento que a veces parece sobreoptimista, es casi que esperar que venga Papa Noel que hoy en día crezcamos al 2,4% en este contexto”, señaló.

“Entonces, darle superpoderes a la DGI en un contexto de desesperación por plata, es casi un reflejo bolivariano. Entonces, en un Uruguay que siempre ha dado garantías, romper el secreto bancario de esa manera para que el Estado pueda entrar a todos lados, va a perjudicar seguramente al mediano y pequeño empresario, no tanto al malla oro, porque el malla oro tiene espalda, tiene estructura para enfrentar a la DGI. Imagínense ustedes al pequeño comerciante del interior, al que le van a intentar cobrar seguramente todo lo que puedan. Además, creo que esa norma no es presupuestal, podría estar afuera, se podría discutir aparte”, agregó.

Ojeda aseguró que para que el presupuesto tenga votos de legisladores colorados, “tiene que sufrir muchos cambios”.

“El Partido Colorado va a escuchar, va a proponer y según lo que pase va a decidir y no descarta ninguna acción”, insistió.

Salud mental

El senador colorado y excandidato presidencia expresó “decepción” por el presupuesto asignado a políticas de salud mental.

“Nos decepcionamos bastante con la prioridad presupuestal que el gobierno le asignó a la salud mental. Creemos que es de los ejes de agenda más importantes para el quinquenio. Ojalá el presupuesto reflejara una prioridad mayor en salud mental”, apuntó Ojeda, que también cuestionó “el poco presupuesto para la Fiscalía”.

“Espero que al menos, en materia de salud mental haya, no solamente mayor prioridad presupuestal, sino también mayor claridad en la dirección del gasto. ¿Cuál es el plan? Hoy Uruguay necesita un plan profesional, vanguardista, profundo, prioritario, en materia de salud mental, y no lo estamos viendo”, concluyó.