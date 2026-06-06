Un adolescente de 14 años que había fugado del Inisa fue recapturado en la noche de este viernes en la zona de Boix y Merino, en Malvín Norte.
Recapturaron a un adolescente que fugó de Inisa: iba en un auto donde se incautó una réplica de pistola
El adolescente tiene 14 años y fue detenido en la zona de Boix y Merino, en Malvín Norte.
Fuentes de la Policía dijeron a Subrayado que efectivos que recorrían la zona, observaron un auto que realizaba movimientos sospechosos y le ordenaron detener la marcha. Dentro, circulaban el menor y un mayor de edad, que también fue detenido.
En la inspección, los policías incautaron una réplica de pistola.
Seguí leyendo
Imputaron a un adolescente de 15 años por el intento de homicidio de un bebé en Malvín Norte
El mayor fue llevado ante la Fiscalía este sábado, mientras que el adolescente fue reintegrado al Inisa, señalaron las fuentes.
Los arrestos fueron cerca de un puente en Rambla Euskal Erría y Perú. El caso fue derivado a Investigaciones de la zona operacional 2.
Noticia en desarrollo.
Temas de la nota
Lo más visto
NOVENA EDICIÓN
La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
GALERÍA DE FOTOS DE LA NASA
La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas
Internacionales
La primera tormenta solar extrema en 20 años deja espectaculares auroras polares
10 DE OCTUBRE
Mirá la fotogalería de la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental en Montevideo
Internacionales
Dejá tu comentario