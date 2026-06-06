Recapturaron a un adolescente que fugó de Inisa: iba en un auto donde se incautó una réplica de pistola

Fotos cedidas a Subrayado. Adolescente detenido y réplica de pistola incautada en Malvín Norte.

Un adolescente de 14 años que había fugado del Inisa fue recapturado en la noche de este viernes en la zona de Boix y Merino, en Malvín Norte.

Fuentes de la Policía dijeron a Subrayado que efectivos que recorrían la zona, observaron un auto que realizaba movimientos sospechosos y le ordenaron detener la marcha. Dentro, circulaban el menor y un mayor de edad, que también fue detenido.

En la inspección, los policías incautaron una réplica de pistola.

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El mayor fue llevado ante la Fiscalía este sábado, mientras que el adolescente fue reintegrado al Inisa, señalaron las fuentes.

Los arrestos fueron cerca de un puente en Rambla Euskal Erría y Perú. El caso fue derivado a Investigaciones de la zona operacional 2.

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