Balearon un ómnibus con hinchas del club argentino Trigre en ruta 1 y hay una persona herida

Foto cedida a Subrayado.

Uno de los ómnibus que trasladaba hinchas del club argentino Tigre fue baleado en la noche del martes y un hombre resultó herido con impacto de bala en un brazo y una mano, informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado.

El ataque a tiros ocurrió en ruta 1 y camino Cibils, cuando 16 ómnibus con hinchas argentinos se iban de Montevideo tras el partido ante Nacional por Copa Sudamericana en el Gran Parque Central.

Fuentes policiales agregaron, en base a primeras averiguaciones, que el ataque con armas de fuego partió de personas que iban en moto. De momento, los sospechosos se encuentran prófugos.

Tras los disparos, el ómnibus se detuvo en la ruta y el herido fue trasladado al hospital del Cerro. En las últimas horas, fue dado de alta, añadieron las fuentes oficiales.

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