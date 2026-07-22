RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAS EL PARTIDO CON NACIONAL

Balearon un ómnibus con hinchas del club argentino Trigre en ruta 1 y hay una persona herida

El ataque a tiros fue en ruta 1 y camino Cibils. Un hincha de Tigre recibió impactos de bala en un brazo y una mano, y fue trasladado al Hospital del Cerro. Los disparos partieron de personas que iban en moto.

Foto cedida a Subrayado.

Foto cedida a Subrayado.

ómnibus-hinchas-Tigre-bala-ruta-1-ideo-redes
ómnibus-hinchas-Tigre-baleado-foto-Instagram

Uno de los ómnibus que trasladaba hinchas del club argentino Tigre fue baleado en la noche del martes y un hombre resultó herido con impacto de bala en un brazo y una mano, informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado.

El ataque a tiros ocurrió en ruta 1 y camino Cibils, cuando 16 ómnibus con hinchas argentinos se iban de Montevideo tras el partido ante Nacional por Copa Sudamericana en el Gran Parque Central.

Fuentes policiales agregaron, en base a primeras averiguaciones, que el ataque con armas de fuego partió de personas que iban en moto. De momento, los sospechosos se encuentran prófugos.

dos detenidos por golpear a un chofer de copsa tras una discusion de transito en 8 de octubre
Seguí leyendo

Dos detenidos por golpear a un chofer de Copsa tras una discusión de tránsito en 8 de Octubre

Tras los disparos, el ómnibus se detuvo en la ruta y el herido fue trasladado al hospital del Cerro. En las últimas horas, fue dado de alta, añadieron las fuentes oficiales.

Temas de la nota

Lo más visto

video
En Instrucciones y Belloni

Tres delincuentes con pistolas y escopetas rapiñaron una estación de servicio y robaron 70.000 pesos
BARRIO LOS BULEVARES

"Para la familia era todo", dijo Gissel, la pareja del hombre víctima colateral de un doble homicidio el sábado
Rambla portuaria

Cuádruple accidente en el Viaducto: involucrados ómnibus, moto, taxi y camioneta
SIGUE EL MAL TIEMPO

Frío, con lluvias y niebla, así continúa la semana de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros
en vuelo privado

Messi llegó a Argentina para descansar en Rosario con su familia tras el Mundial

Te puede interesar

Foto cedida a Subrayado.
TRAS EL PARTIDO CON NACIONAL

Balearon un ómnibus con hinchas del club argentino Trigre en ruta 1 y hay una persona herida
Ministerio de Economía celebró colocación de Notas del Tesoro luego de críticas por una licitación desierta
LO CELEBRÓ ODDONE EN REDES

Ministerio de Economía celebró colocación de Notas del Tesoro luego de críticas por una licitación desierta
Frío, con lluvias y mucha humedad, así continúa la semana de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Frío, con lluvias y mucha humedad, así continúa la semana de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros

Dejá tu comentario