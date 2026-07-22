Uno de los ómnibus que trasladaba hinchas del club argentino Tigre fue baleado en la noche del martes y un hombre resultó herido con impacto de bala en un brazo y una mano, informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado.
Balearon un ómnibus con hinchas del club argentino Trigre en ruta 1 y hay una persona herida
El ataque a tiros fue en ruta 1 y camino Cibils. Un hincha de Tigre recibió impactos de bala en un brazo y una mano, y fue trasladado al Hospital del Cerro. Los disparos partieron de personas que iban en moto.
El ataque a tiros ocurrió en ruta 1 y camino Cibils, cuando 16 ómnibus con hinchas argentinos se iban de Montevideo tras el partido ante Nacional por Copa Sudamericana en el Gran Parque Central.
Fuentes policiales agregaron, en base a primeras averiguaciones, que el ataque con armas de fuego partió de personas que iban en moto. De momento, los sospechosos se encuentran prófugos.
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Tras los disparos, el ómnibus se detuvo en la ruta y el herido fue trasladado al hospital del Cerro. En las últimas horas, fue dado de alta, añadieron las fuentes oficiales.
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