Realizaron en Islas Canarias las primeras evacuaciones de ocupantes del crucero que sufrió brote de hantavirus

Los cerca de 150 ocupantes del crucero Hondius, que sufrió un brote de hantavirus, eran desembarcados este domingo, horas después de su llegada al puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife, una de las Islas Canarias , en una operación de evacuación a sus países que finalizará el lunes.

Los pasajeros, vestidos con trajes protectores azules, iban descendiendo por pequeños grupos de la embarcación, que zarpó el 1 de abril de Argentina antes de sufrir el brote que mató a tres de sus pasajeros, y eran llevados hasta el pequeño puerto en lanchas, según observó una periodista de AFP.

Los primeros en salir fueron los catorce españoles, hacia las 08:30 GMT, que fueron llevados al aeropuerto de Tenerife Sur, a 10 minutos, donde un periodista de la AFP vio cómo llegaban en autobuses rojos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) con la parte del conductor separada de los pasajeros por una especie de muro profiláctico.

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Al llegar al aeropuerto, los españoles se cambiaron los trajes de protección y fueron desinfectados, antes de despegar en el avión a las 10:55 GMT hacia Madrid, donde serán enviados a un hospital militar para hacer cuarentena.

La misma operación tendrá lugar con los demás pasajeros y miembros de la tripulación de otras nacionalidades.

Este domingo hay vuelos previstos a los Países Bajos, Canadá, Turquía, Francia, el Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, según indicó en rueda de prensa la ministra española de Salud, Mónica García.

El último vuelo, hacia Australia, saldrá el lunes, agregó la ministra, que se encuentra junto a otros ministros y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, coordinando y supervisando el operativo.

Pasajeros asintomáticos de hantavirus

"La operación ha comenzado y está yendo muy bien. Agradecemos también la coordinación por parte de España, y la UE también está aquí", señaló Ghebreyesus.

Antes de empezar con la evacuación, personal médico subió al crucero -llegado a Tenerife en la madrugada- para evaluar a los pasajeros, que continúan asintomáticos, según indicó García.

En el puerto de la isla del archipiélago Atlántico de Canarias podía verse el despliegue del dispositivo, con carpas de la Guardia Civil y los autobuses rojos de la UME para los traslados al aeropuerto de los pasajeros del Hondius, que zarpó el 1 de abril de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina.

El Gobierno español ha insistido en que el operativo cuenta con "todas las garantías de salud pública".

También fue enfático el jefe de la OMS: "Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro covid. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo".

El último balance de la OMS registra un total de seis casos confirmados entre ocho sospechosos, que incluyen a una pareja de pasajeros neerlandeses y a una alemana fallecidos por este virus conocido pero poco frecuente, para el que no hay ni vacuna ni tratamiento.

Oposición del gobierno de Islas Canarias

Una vez concluida la operación, el Hondius viajará con la parte esencial de su tripulación y el cadáver de una víctima hacia su base en los Países Bajos, donde será desinfectado.

El barco se encuentra fondeado, sin atracar, en el puerto de la Granadilla para no tocar tierra, por petición expresa de las autoridades regionales canarias, que han dejado clara su oposición.

"Con mi autorización y connivencia no voy a poner en peligro a la población. Si ellos quieren violentar a la comunidad autónoma y a la voluntad de las instituciones canarias, lo van a hacer ellos desde el Gobierno de España, pero no con nuestra complicidad", aseguró el presidente canario, Fernando Clavijo.

Granadilla observaba con cierta incredulidad su protagonismo en las noticias, mientras mantenía la mirada puesta en el puerto con cierta desconfianza.

"El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia", dijo este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de su Partido Socialista en Andalucía.

Gracias a Canarias "por permitir que el crucero Hondius (...) atracara", dijo en la plaza de San Pedro el papa León XIV, quien visitará el archipiélago en abril dentro de un viaje a España.

FUENTE: afp