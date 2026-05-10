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región de Cundinamarca

Cuatro mineros mueren en explosión en yacimiento de carbón en Colombia, tras quedar atrapados a 500 metros

El lunes pasado nueve mineros fallecieron y otros 6 fueron rescatados tras una explosión en una mina legal de carbón en el centro d ese país.

La imagen corresponde al caso anterior, en el que nueve mineros fallecieron en Colombia. Foto: AFP

La imagen corresponde al caso anterior, en el que nueve mineros fallecieron en Colombia. Foto: AFP

Cuatro mineros fueron encontrados muertos tras una explosión en un yacimiento subterráneo de carbón en el centro de Colombia, donde otro accidente similar dejó nueve fallecidos hace una semana, informó el domingo el gobernador del departamento de Cundinamarca.

"Fueron hallados sin vida los cuatro mineros que permanecían atrapados en la mina #LasQuintas" del municipio de Cucunubá, dijo por la red social X Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca (cuya capital es Bogotá), quien previamente reportó que los trabajadores quedaron atrapados por una explosión registrada el sábado.

Los accidentes mineros son constantes en esta región colombiana donde se explota carbón y esmeraldas y suelen ocurrir por mala ventilación en los socavones y con mayor frecuencia en explotaciones ilegales o artesanales.

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Los mineros habrían quedado atrapados a unos 500 metros de profundidad en el yacimiento ubicado en la aldea de Pueblo Viejo (Cundinamarca), según medios locales.

El pasado lunes se produjo una explosión en otra mina subterránea de carbón en el municipio de Sutatausa (Cundinamarca), con saldo de nueve muertos y seis rescatados.

"Lamentamos profundamente que se haya presentado un nuevo accidente con víctimas fatales en actividades mineras y expresamos nuestra solidaridad con las familias de los trabajadores fallecidos", expresó Rey.

Añadió que la galería Las Quintas contaba con título minero y licencia ambiental otorgada en diciembre último.

En Cundinamarca también operan minas sin permisos que incumplen condiciones de seguridad.

Otros seis trabajadores fallecieron en febrero luego de una explosión en una mina de carbón ilegal en Guachetá, en el municipio de Sutatusa.

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