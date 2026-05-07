"No va a pasar lo de la pandemia del coronavirus", aseguró virólogo sobre brote de hantavirus en crucero

El virólogo grado 5 de la Universidad de la República, Juan Cristina, analizó la situación del brote de hantavirus luego de conocerse de que la pareja que falleció en un crucero había estado en Uruguay. Este jueves, las autoridades aclararon que estos pacientes no estaban en fase de contagio cuando visitaron el país.

Sobre la situación a nivel global, Cristina explicó que el virus "se transmite por roedores silvestres específicos".

"Una cepa especial. Son varios primos. Este es un primo especial, que tiene una ventaja de poder transmitirse de humano a humano. Ahora, esa transmisión es ineficiente", dijo. "No va a pasar lo de la pandemia del coronavirus", aseguró.

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"Es muy probable que estas personas que estuvieron en este crucero hayan estado en contacto con los restos de heces y de orina de estos ratones", indicó.

Las características del hantavirus

Además, señaló que se trata de una enfermedad "realmente muy preocupante" y que "puede llegar a 35% de mortalidad".

Entre humanos, el contagio de hantavirus es de forma respiratoria. "Pero tiene que ser algo de un contacto muy cercano", aclaró. El período de incubación es de hasta cuatro o seis semanas.

"Hay una manifestación inicial que es tipo gripal, pero a su vez está asociada con unos dolores musculares muy fuertes, con vómitos, diarrea, con una fiebre muy alta. Con una manifestación que empieza a ser hemorrágica, el paciente se siente mal, le cuesta respirar, y no tenemos vacunas contra los hantavirus". indicó.

Lo que se puede hacer es atacar los síntomas, con respiración asistida, cámara de oxígeno, entre otros. "No tenemos un tratamiento específico para este hantavirus, pero son infecciones que teniendo cuidado son básicamente evitables", dijo.