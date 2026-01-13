Realizan controles en la frontera con turistas para detectar y atender posibles casos de sarampión

El Ministerio de Salud Pública (MSP) realiza controles en todos los pasos de frontera para detectar y atender, si es necesario, eventuales casos de sarampión entre los miles de turistas que por estas fechas ingresan a Uruguay, dijo a Subrayado la directora general de Salud Fernanda Nozar.

La vigilancia especial se realiza tras el brote registrado en una familia cerca de San Javier, departamento de Río Negro, que había viajado a Bolivia y volvió con la enfermedad.

Este brote, dijo Nozar, “está contenido”, aunque agregó: “Nos quedan unos días para decir que el departamento está libre de este brote”.

En cuanto a los controles de fronteras, la directora de Salud dijo que muchas personas que ingresan al país llegan de países con menos cobertura de vacunas que Uruguay, por lo que se debe extremar la vigilancia.

El control consiste en un cuestionario donde se consulta al turista de dónde viene, qué vacunas tiene y si ha experimentado algún síntoma, en este caso compatible con sarampión.

“Hemos detectado casos sospechosos que se han investigado y hecho seguimiento”, dijo Nozar a Subrayado.

Los estudios clínicos se hacen a diario en el laboratorio de salud pública, y ante la confirmación de un caso se contacta a la persona, se procede a su aislamiento y tratamiento, explicó.