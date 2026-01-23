Realizan audiencia de formalización con un nuevo detenido por el atentado a la fiscal Mónica Ferrero

La Policía detuvo en las últimas horas a un delincuente y se busca determinar este viernes de tarde su eventual participación en el atentado de setiembre del año pasado a la fiscal general Mónica Ferrero.

En el operativo fueron incautadas armas que se presume fueron utilizadas en el ataque a la casa de la exfiscal de drogas.

Este viernes de tarde se realiza una audiencia de formalización en la que se buscará imputar responsabilidades al detenido con base en la investigación policial de los últimos meses.

Noticia en desarrollo.

