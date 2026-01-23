RECIBÍ EL NEWSLETTER
CASO FERRERO

Realizan audiencia de formalización con un nuevo detenido por el atentado a la fiscal Mónica Ferrero

El detenido tenía un arma que se presume se utilizó en el atentado a la casa de la fiscal general Mónica Ferrero. Hay audiencia de formalización este viernes de tarde.

La Policía detuvo en las últimas horas a un delincuente y se busca determinar este viernes de tarde su eventual participación en el atentado de setiembre del año pasado a la fiscal general Mónica Ferrero.

En el operativo fueron incautadas armas que se presume fueron utilizadas en el ataque a la casa de la exfiscal de drogas.

Este viernes de tarde se realiza una audiencia de formalización en la que se buscará imputar responsabilidades al detenido con base en la investigación policial de los últimos meses.

Prisión preventiva para delincuente por ataque a la casa de la fiscal de Corte; le imputaron atentado agravado

Noticia en desarrollo.

