HASTA EL 20 DE JULIO

Justicia decidió prorrogar la prisión preventiva a dos imputados por el atentado a la fiscal Mónica Ferrero

Se trata de dos hombres de unos 50 años, investigados como autores materiales del hecho, uno en calidad de autor y otro como cómplice, por asociación para delinquir, incendio, estrago y atentado.

La jueza especializada en Crimen Organizado de 2º turno, Diovanet Olivera, prorrogó la prisión preventiva para dos imputados por el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, perpetrado en la madrugada del 28 de setiembre.

En ese momento, dos personas ingresaron por el fondo de su casa, dispararon contra las ventanas y lanzaron una granada contra el piso del patio.

La medida de prórroga recae en los dos primeros imputados en la causa. Se trata de dos hombres de unos 50 años, investigados como autores materiales del hecho, uno en calidad de autor y otro como cómplice, por asociación para delinquir, incendio, estrago y atentado.

Disturbios en Malvín Norte: hubo pedreas y disparos; hay una denuncia por una persona herida de arma de fuego
La prisión preventiva para los dos implicados fue extendida hasta el próximo 20 de julio, mientras avanza la investigación, a cargo de la fiscal especializada en Estupefacientes Angelita Romano, y efectivos de la Dirección de Información e Inteligencia Policial (DGIIP), en coordinación con la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.

Hasta ahora, fueron imputadas ocho personas. Las primeras detenciones se concretaron al identificar a los individuos que actuaron en la madrugada contra la vivienda de la fiscal.

Las detenciones, allanamientos e incautaciones en el marco de la investigación, se llevaron a cabo en distintos puntos como Villa Española, Nuevo Centro y también en la ciudad de las Piedras. Con el avance de las pericias, algunos de los implicados fueron liberados tras indagatorias que revelaron que no estaban involucrados.

