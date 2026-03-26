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CANARIO LUNA Y RUBEN RADA

Realizan allanamientos con incautaciones en Manga, en el marco de la investigación por balaceras

Los allanamientos son llevados adelante por personal de la Digoe y de Hechos Complejos de la Policía Nacional, en las calles Canario Luna y Ruben Rada.

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Información a la que accedió Subrayado indica que incautaron 2 pistolas Glock con capacidad para 17 tiros y si se les agrega un peine tienen capacidad para 30.

Los allanamientos se dan en el marco de investigaciones por disparos y ráfagas en la zona. Desde ANEP indicaron en su momento que los alumnos recogían vainas camino a la escuela.

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Allanamientos en Pérez Castellanos y Villa Española terminaron con 7 detenidos y la incautación de droga

El Departamento de Homicidios de Hechos Complejos realiza los operativos junto a la Dirección General de Operaciones Especiales.

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