Realizan allanamientos con incautaciones en Manga, en el marco de la investigación por balaceras

La Policía lleva adelante allanamientos con incautaciones este jueves en la calle Canario Luna y Ruben Rada, en el barrio Manga, en Montevideo.

Información a la que accedió Subrayado indica que incautaron 2 pistolas Glock con capacidad para 17 tiros y si se les agrega un peine tienen capacidad para 30.

Los allanamientos se dan en el marco de investigaciones por disparos y ráfagas en la zona. Desde ANEP indicaron en su momento que los alumnos recogían vainas camino a la escuela.

El Departamento de Homicidios de Hechos Complejos realiza los operativos junto a la Dirección General de Operaciones Especiales. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2037279640314626161&partner=&hide_thread=false #AHORA | El Departamento de Homicidios de Hechos Complejos realiza allanamientos junto a la Dirección General de Operaciones Especiales en el barrio Manga. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/viMFoQFqYM — Subrayado (@Subrayado) March 26, 2026

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