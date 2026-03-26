La Policía lleva adelante allanamientos con incautaciones este jueves en la calle Canario Luna y Ruben Rada, en el barrio Manga, en Montevideo.
Realizan allanamientos con incautaciones en Manga, en el marco de la investigación por balaceras
Los allanamientos son llevados adelante por personal de la Digoe y de Hechos Complejos de la Policía Nacional, en las calles Canario Luna y Ruben Rada.
Información a la que accedió Subrayado indica que incautaron 2 pistolas Glock con capacidad para 17 tiros y si se les agrega un peine tienen capacidad para 30.
Los allanamientos se dan en el marco de investigaciones por disparos y ráfagas en la zona. Desde ANEP indicaron en su momento que los alumnos recogían vainas camino a la escuela.
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El Departamento de Homicidios de Hechos Complejos realiza los operativos junto a la Dirección General de Operaciones Especiales.
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