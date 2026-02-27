RECIBÍ EL NEWSLETTER
SE HIZO EL SORTEO ESTE VIERNES

Real Madrid-City y PSG-Chelsea, los duelos más destacados de los octavos de la Liga de Campeones

El sorteo se hizo este viernes y definió cruces por octavos que son dignos de una final de la Liga de Campones. Real Madrid con el City y PSG ante Chelsea.

Real Madrid contra Manchester City y Paris Saint Germain frente al Chelsea son los duelos estelares de los octavos de final de la Liga de Campeones, cuyo sorteo se llevó a cabo este viernes en la sede de la UEFA, en Nyon (Suiza).

El resto de las llaves son: Galatasaray-Liverpool, Atalanta-Bayern Múnich, Newcastle-Barcelona, Atlético de Madrid-Tottenham, Bodo/Glimt-Sporting Lisboa y Bayer Leverkusen-Arsenal.

Los partidos de ida se disputarán el 10 y 11 de marzo y los de vuelta el 17 y 18 del mismo mes.

Valverde fue el mejor del Real Madrid con dos asistencias. Foto: AFP
cruce-champions-octavos-AFP

Con seis equipos ingleses en el bombo (de un total de 16 participantes) y tres españoles, era fácil predecir que habría algún enfrentamiento entre clubes de los más poderosos campeonatos en Europa y finalmente los tres representantes de LaLiga tendrán rivales de la Premier League.

En la fase de liguilla ya hubo diez partidos con equipos de estas dos ligas y en solo una ocasión el representante español derrotó al inglés: fue en la primera jornada cuando el Barça se impuso 2-1 en la cancha del Newcastle, precisamente su rival en octavos.

El club azulgrana tuvo suerte, ya que el otro rival que le podría haber tocado era el Chelsea y, además, quedó en la parte baja del cuadro, a priori mucho menos potente que la parte superior.

"El Newcastle es fantástico, lo vimos cuando jugamos allí y hay que respetar al rival, todo el mundo quiere llegar a la final", destacó no obstante el entrenador del Barcelona Hansi Flick, en conferencia de prensa nada más conocer el resultado del sorteo.

El rival del Barcelona en cuartos podría ser el Atlético de Madrid o el Tottenham y el rival en semifinales el Arsenal, que fue el equipo que acabó primero en la liguilla, con un pleno de ocho victorias.

Real Madrid y City volverán a enfrentarse por octava ocasión desde 2012. En el último precedente, también en la liguilla de este año, el equipo de Pep Guardiola venció por 2-1 en el Bernabéu.

No obstante, fue el equipo blanco el que superó al inglés en las dos últimas eliminatorias que disputaron: en el play off de la temporada pasada y en cuartos de final de 2024, temporada en la que el Real Madrid ganó su 15º título continental.

"Será como una final. Nos encanta jugar contra grandes equipos en este tipo de partidos", declaró tras el sorteo el director deportivo del City Hugo Viana.

El directivo portugués rechazó no obstante mirar más allá de la eliminatoria de octavos: "Tenemos enfrente a un rival muy fuerte y no creo que tengamos que pensar en la final".

Al vencedor le esperará en cuartos el ganador de la eliminatoria entre Atalanta y Bayern.

El vigente campeón, Paris Saint Germain, se verá las caras con el Chelsea, el club que ya derrotó a los franceses en la final del pasado Mundial de Clubes, evitando que el PSG hiciera una temporada perfecta y ganase siete títulos.

El vencedor del duelo se enfrentará en cuartos a Galatasaray o Liverpool.

- Programa de los octavos de final de la Liga de Campeones:

Real Madrid (ESP) - Manchester City (ENG)

Bodo/Glimt (NOR) - Sporting (POR)

Paris Saint-Germain (FRA) - Chelsea (ENG)

Newcastle United (ENG) - Barcelona (ESP)

Galatasaray (TUR) - Liverpool (ENG)

Atlético Madrid (ESP) - Tottenham Hotspur (ENG)

Atalanta (ITA) - Bayern Munich (GER)

Bayer Leverkusen (GER) - Arsenal (ENG)

FUENTE: AFP

