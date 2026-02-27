La Unión Europea comenzará a aplicar de forma provisoria el acuerdo con el Mercosur, dijo Ursula von der Leyen. Foto: AFP

La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen anunció este viernes que la Unión Europea aplicará provisionalmente el acuerdo con el Mercosur , que crea la mayor zona de libre comercio del mundo.

El acuerdo, firmado a comienzos de enero, está pendiente de la ratificación del Parlamento Europeo. Este organismo decidió a fines de enero remitir el acuerdo al máximo tribunal de la UE para que analice si respeta los tratados internos del bloque.

“En las últimas semanas he mantenido conversaciones en profundidad sobre esta cuestión con los Estados miembros y con los eurodiputados. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a su aplicación provisional”, declaró la jefa del ejecutivo europeo durante una breve rueda de prensa este viernes.

Uruguay y Argentina los primeros

Uruguay y Argentina se convirtieron el jueves en los primeros países en ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, tras la aprobación de ambos parlamentos.

La cámara de Diputados de Uruguay aprobó el tratado por 91 votos a favor y dos en contra, un día después de que el Senado lo hiciera por unanimidad.

Dos horas más tarde, el senado de Argentina completó el trámite parlamentario con 69 votos a favor y tres en contra.

Se espera que los parlamentos de Brasil y Paraguay ratifiquen en los próximos días el acuerdo, que se negocia desde 1999 y fue firmado el pasado 17 de enero en Asunción.

El tratado eliminará aranceles a más del 90% del comercio entre los 27 estados de la UE y los fundadores del Mercosur: Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

Los dos bloques reúnen el 30% del Producto Interno Bruto mundial y más de 700 millones de consumidores.

El acuerdo permitirá a los países de la Unión Europea exportar hacia el Mercosur en mejores condiciones autos, maquinaria, vinos y licores. A su vez, los cuatro países sudamericanos verán facilitada la venta a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja, entre otros productos.

FUENTE: AFP