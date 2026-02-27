Docentes de tecnología de UTU ocupan la sede central del Codicen de la Anep

Los docentes de tecnología que integran el sindicato de trabajadores de UTU (Afutu) ocupan este viernes de mañana la sede central del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep).
Eduardo Jaume, uno de los profesores del sindicato en conflicto, dijo al programa Arriba Gente de Canal 10 que la medida de ocupación es por la situación de los docentes de tecnología (mecánica, electricidad y carpintería).
Según Jaume, las duplas de docentes que trabajaban por cada grupo se desmantelan y cada grupo tendrá ahora un profesor.
Esto, asegura Jaume, pone el riesgo los puestos de trabajo de los docentes de tecnología, que verán reducida su posibilidad de tomar horas.
En las próximas horas esperan tener reuniones con el presidente del Codicen Pablo Caggiani y con las autoridades de la UTU.
