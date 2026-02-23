Reabren la reserva del cerro Pan de Azúcar este miércoles, luego de un "exhaustivo análisis" del arbolado. La Intendencia de Maldonado cerró el espacio a mediados de enero, luego de que un árbol cayó sobre una mujer de 38 años y le causó la muerte.
Reabren el Pan de Azúcar luego de un "exhaustivo análisis" del arbolado por muerte de una mujer
Hace un mes, una mujer de 38 años murió como consecuencia de la caída de un árbol en el parque.
En un comunicado de la Intendencia, explicaron que el intendente Miguel Abella "quería tener absoluta certeza" sobre las condiciones del parque antes de reabrir. Finalmente, se resolvió que sea el 25 de febrero.
"El equipo continuará realizando tareas de mantenimiento que incluyen inspección y podas en forma permanente. Desde el cierre hasta el momento fueron podados y retirados varios árboles. En tanto en El Placer culminaron este fin de semana las talas y podas de al menos 10 árboles", dice el comunicado de la comuna fernandina.
Seguí leyendo
Celulares en clases: ¿sí o no?, un debate para la educación
Temas de la nota
Lo más visto
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha
Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
TORMENTAS Y LLUVIAS
Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TESTIMONIO
"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
EMPRESARIALES
Dejá tu comentario