MALDONADO

Reabren el Pan de Azúcar luego de un "exhaustivo análisis" del arbolado por muerte de una mujer

Hace un mes, una mujer de 38 años murió como consecuencia de la caída de un árbol en el parque.

Foto: Intendencia de Maldonado. Archivo.

En un comunicado de la Intendencia, explicaron que el intendente Miguel Abella "quería tener absoluta certeza" sobre las condiciones del parque antes de reabrir. Finalmente, se resolvió que sea el 25 de febrero.

"El equipo continuará realizando tareas de mantenimiento que incluyen inspección y podas en forma permanente. Desde el cierre hasta el momento fueron podados y retirados varios árboles. En tanto en El Placer culminaron este fin de semana las talas y podas de al menos 10 árboles", dice el comunicado de la comuna fernandina.

