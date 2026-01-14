RECIBÍ EL NEWSLETTER
INVESTIGAN EL HECHO

Una mujer de 38 años murió luego de que un árbol se le cayera encima en el parque del Cerro Pan de Azúcar

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, ordenó el cierre inmediato del lugar y el comienzo de una exhaustiva investigación para determinar las condiciones y el estado del sitio antes de reabrirlo.

arbol-caido-parque-cerro-pan-de-azucar

Una mujer de 38 años murió en la tarde de este miércoles luego de que un árbol se le cayera encima, mientras se encontraba junto a su familia en la Estación de Cría y Fauna Autóctona del Cerro Pan de Azúcar (ECFA).

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, ordenó el cierre inmediato del parque y el comienzo de una exhaustiva investigación para determinar las condiciones y el estado del lugar antes de reabrirlo.

Personal de Bomberos y de la Policía trabajan en el lugar para tratar de determinar las causas del hecho. Cuando los efectivos llegaron al parque encontraron a la víctima tendida en el suelo con abundante sangrado.

una mujer de 76 anos fue estafada con el cuento del tio; se hizo pasar por un policia y le robo 320.000 pesos
Seguí leyendo

Una mujer de 76 años fue estafada con el "cuento del tío"; se hizo pasar por un policía y le robó 320.000 pesos

En un comunicado, la comuna fernandina lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima.

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos
METEOROLOGIA

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos
INUMET

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
parque rodó

Mirá las primeras imágenes de la Caída libre y del Gusano Loco, que inauguran hoy: cada boleto sale $100
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas de inmigrante a 75 países, incluido Uruguay
NUEVAS ATRACCIONES

Parque Rodó: inauguran el miércoles la torre con caída libre de 27 metros; la montaña rusa será a fin de mes o febrero

Te puede interesar

Gobierno acordó con Montecon una prórroga de 90 días para continuar la negociación por el arbitraje internacional
DEMANDA AL ESTADO URUGUAYO

Gobierno acordó con Montecon una prórroga de 90 días para continuar la negociación por el arbitraje internacional
Una mujer de 38 años murió luego de que un árbol se le cayera encima en el parque del Cerro Pan de Azúcar
INVESTIGAN EL HECHO

Una mujer de 38 años murió luego de que un árbol se le cayera encima en el parque del Cerro Pan de Azúcar
Uruguay asumió presidencia del G77 y Lubetkin habló del rol en escenario de creciente conflictividad internacional
NACIONES UNIDAS

Uruguay asumió presidencia del G77 y Lubetkin habló del rol en "escenario de creciente conflictividad internacional"

Dejá tu comentario