Una mujer de 38 años murió luego de que un árbol se le cayera encima en el parque del Cerro Pan de Azúcar

Una mujer de 38 años murió en la tarde de este miércoles luego de que un árbol se le cayera encima, mientras se encontraba junto a su familia en la Estación de Cría y Fauna Autóctona del Cerro Pan de Azúcar (ECFA).

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, ordenó el cierre inmediato del parque y el comienzo de una exhaustiva investigación para determinar las condiciones y el estado del lugar antes de reabrirlo.

Personal de Bomberos y de la Policía trabajan en el lugar para tratar de determinar las causas del hecho. Cuando los efectivos llegaron al parque encontraron a la víctima tendida en el suelo con abundante sangrado.

En un comunicado, la comuna fernandina lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima.