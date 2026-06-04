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CANELONES

Rastrearon una moto robada que tenía GPS y dieron con un centro de acopio de vehículos hurtados

En total, incautaron once motos, de las cuales seis tenían requisitoria por hurto o rapiña. También una réplica de pistola y cascos.

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La Policía de Canelones desmanteló un centro de acopio de motos robadas en un operativo en el barrio El Monarca.

Las motos estaban en una edificación abandonada en las calles Costanera y Gamarra.

Hasta allí llegaron los efectivos policiales tras un reporte por moto hurtada en la ciudad de Joaquín Suárez. Ese vehículo tenía un dispositivo de GPS en tiempo real y con eso se pudo hacer seguimiento hasta un terreno en el que estaba la edificación.

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Allí dentro había varias motos y con una orden de allanamiento, la Policía ingresó al lugar e incautó 11 motos, de las cuales seis tenían requisitoria por hurtos y rapiñas que ocurrieron en Canelones y Montevideo entre febrero y junio. Otras no tenían requisitoria y una con presuntas adulteraciones.

También había una chapa matrícula, que correspondía a una camioneta hurtada en rapiña en mayo, una réplica de pistola, cascos, indicios biológicos y materiales.

La fiscal a cargo de la investigación es Nancy Granja, de Toledo.

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