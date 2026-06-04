Rastrearon una moto robada que tenía GPS y dieron con un centro de acopio de vehículos hurtados

La Policía de Canelones desmanteló un centro de acopio de motos robadas en un operativo en el barrio El Monarca.

Las motos estaban en una edificación abandonada en las calles Costanera y Gamarra.

Hasta allí llegaron los efectivos policiales tras un reporte por moto hurtada en la ciudad de Joaquín Suárez. Ese vehículo tenía un dispositivo de GPS en tiempo real y con eso se pudo hacer seguimiento hasta un terreno en el que estaba la edificación.

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Allí dentro había varias motos y con una orden de allanamiento, la Policía ingresó al lugar e incautó 11 motos, de las cuales seis tenían requisitoria por hurtos y rapiñas que ocurrieron en Canelones y Montevideo entre febrero y junio. Otras no tenían requisitoria y una con presuntas adulteraciones.

También había una chapa matrícula, que correspondía a una camioneta hurtada en rapiña en mayo, una réplica de pistola, cascos, indicios biológicos y materiales.

La fiscal a cargo de la investigación es Nancy Granja, de Toledo.