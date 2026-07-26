Alemania: la Policía mató a tiros al sospechoso del ataque contra marcha del Orgullo de Berlín

La policía de Alemania informó el domingo que mató al sospechoso del atropello intencionado contra peatones en los alrededores del desfile del Orgullo en Berlín , que dejó un muerto y 29 heridos.

Más temprano, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, afirmó que se trató de "un ataque terrorista islamista" y dijo que el sospechoso era "ciudadano alemán de origen libanés", identificado como Abdul Ballout, de 21 años.

La policía de Berlín indicó en un comunicado en X que los agentes localizaron al sospechoso y que este "corrió hacia ellos con un arma blanca", lo que llevó a los agentes a abrir fuego y el hombre murió "en el lugar de los hechos".

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Según los medios Der Spiegel y Bild, Ballout intentó unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria en 2025 pero fue arrestado en Líbano.

Fue enviado a Alemania, donde fue condenado en 2026 en otro caso por "preparar un acto grave de violencia subversiva", añaden.

El incidente, ocurrido el sábado por la noche, truncó lo que había sido un día de celebración para las cientos de miles de personas que asistieron a uno de los mayores eventos del Orgullo en Europa.

Poco antes de las 22:00 locales del sábado, un vehículo blanco embistió a varias personas en el extremo sur del parque Tiergarten, en el centro de Berlín, antes de estrellarse contra un árbol.

La policía explicó que "una o más" personas abandonaron el vehículo y huyeron del lugar. También reportó varias personas heridas por arma blanca.

Un portavoz de los bomberos indicó que una persona falleció y 16 resultaron heridas. Posteriormente, el balance de heridos fue elevado a 29.

El canciller alemán, Friedrich Merz, informó el domingo que ninguno de los heridos está en estado crítico.

El ataque tuvo lugar a varios cientos de metros del final del recorrido del desfile del Orgullo y del escenario principal del evento, en la emblemática Puerta de Brandeburgo de Berlín.

El vehículo utilizado en el ataque -una minivan de la marca Citroën, modelo Spacetourer y matriculada en Berlín- estaba todavía el domingo en el lugar, visiblemente dañado por el impacto contra el árbol.

Durante la jornada, la policía hizo un llamado a la ciudadanía para que facilite cualquier información sobre el paradero del sospechoso y difundió una fotografía.

"Acto abominable"

Armin Duenhoelter, un artista drag de 49 años, estaba detrás del escenario principal cuando las celebraciones se interrumpieron.

El domingo por la mañana todavía estaba "conmocionado", contó a la AFP, aunque, a la vista de los actos violentos de los últimos años, sabía que la marcha del Orgullo "podría eventualmente convertirse en un objetivo".

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, condenó un ataque de "la manera más brutal" contra "una reunión por un Berlín tolerante y pacífico".

El canciller Merz prometió llevar ante la justicia a los responsables de este "acto abominable".

FUENTE: AFP.