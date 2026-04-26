De huésped de hotel a atacante en una cena de Trump: lo que se sabe del hombre que inició un tiroteo en Washington

Un hombre armado irrumpió el sábado en el control de seguridad de la cena anual con corresponsales de la Casa Blanca, en Washington, donde estaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a autoridades y cientos de invitados. El sospechoso fue reducido por agentes del Servicio Secreto tras un tiroteo en el que un funcionario recibió un disparo en el chaleco antibalas.

Según explicó Trump en una rueda de prensa, el atacante estaba armado con una escopeta, una pistola y cuchillos, y logró avanzar más allá del control de seguridad antes de ser neutralizado. “Un hombre arremetió contra un puesto de control de seguridad armado con múltiples armas, y fue reducido por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto”, dijo el mandatario.

El mandatario publicó un video donde se ve al agresor sortear el puesto de control.

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Embed | AHORA: El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha publicado un video que muestra a Cole Thomas Allen, el sospechoso tirador en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca de esta noche, intentando correr más allá de los agentes del orden y del Servicio Secreto. pic.twitter.com/0zpretuUzN — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026

El jefe de policía de Washington, Jeffery Carroll, confirmó que hubo un intercambio de disparos y que el agente herido fue trasladado a un hospital, donde se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades indicaron que el sospechoso sería un “lobo solitario” y que había sido huésped del hotel Washington Hilton, donde se realizaba el evento. Será imputado el lunes por porte de armas de fuego y agresión.

Medios estadounidenses lo identificaron como Cole Tomas Allen, de 31 años, aunque el FBI no confirmó oficialmente su identidad. Un perfil de LinkedIn con ese nombre lo describe como ingeniero mecánico, informático, desarrollador de videojuegos y profesor.

Tras el incidente, agentes del FBI allanaron una vivienda en Torrance, California, presuntamente vinculada al sospechoso, y la zona quedó acordonada.

El episodio generó escenas de caos dentro del salón, con asistentes que se tiraron al suelo al escuchar los disparos, mientras el presidente y la primera dama eran evacuados. Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y cómo logró vulnerar el control de seguridad.

Con información de AFP.