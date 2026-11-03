Rapiñero abatido por un policía de particular tenía 13 años; el otro, de 20 años, permanece internado

La Jefatura de Policía de Montevideo informó que fue identificado el adolescente abatido por un efectivo que estaba de particular en el marco de una rapiña en Malvín Norte. Tenía 13 años. El otro, con el que abordó al policía en la noche de este lunes, tiene 20, fue herido, en un primer momento huyó con la moto robada pero fue atrapado minutos después.

El policía de 49 años que se dirigía a su casa en su moto particular, tras finalizar un servicio 222, fue abordado por los dos delincuentes sobre las 23:30 en Isla de Gaspar y Menorca, en Malvín Norte. Ambos salieron desde atrás de una parada de un ómnibus y le exigieron que entregara el vehículo.

Uno de los delincuentes lo amenazó con un arma, mientras que el otro le robó la moto, supo Subrayado. El policía declaró que se identificó como tal y efectuó seis disparos con su arma de reglamento. Uno de los rapiñeros huyó en la moto del policía, mientras que el otro cayó muerto en la calle.

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Minutos después, personal de Investigaciones de la Zona Operacional II ubicó a un joven de 20 años, sin antecedentes penales, con heridas de arma de fuego. Estaba a unos 600 metros del lugar de la rapiña. Permanece internado. El abatido tenía anotaciones como menor infractor.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos trabajó en la escena y asumió la investigación por la muerte del delincuente. En el lugar recabaron imágenes de cámaras de videovigilancia, tomaron las primeras declaraciones y encontraron seis casquillos de bala y una pistola, que fueron incautados por Policía Científica para su peritaje.