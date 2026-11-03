Un hombre de 37 años fue apuñalado varias veces en distintas partes del cuerpo en la noche de este lunes en el Parque Batlle en Montevideo. Se encuentra internado en estado grave.
Un hombre fue apuñalado varias veces en Parque Batlle y está internado grave
La víctima, de 37 años, dijo que tuvo un altercado con varias personas que viven en la calle.
El ataque ocurrió en la calle Lord Ponsonby. La víctima fue trasladada de urgencia hasta la entrada del hospital Pereira Rossell y luego derivada al Hospital de Clínicas, donde permanece internada, supo Subrayado.
Según dijo el hombre a la Policía, tuvo un altercado con varias personas que viven en la calle.
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La Policía trabaja en el relevamiento de cámaras de videovigilancia para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.
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