Rapiñaron a un vendedor de comida de perros y le llevaron la camioneta.
Rapiñaron a un vendedor de comida de perros y le llevaron la camioneta: el vehículo fue encontrado sin la mercadería
La camioneta estaba escondida dentro de un predio que la Policía investigaba previamente por ser depósito de vehículos hurtados.
El asalto ocurrió en Bottaro y Trápani. El hombre estaba en la camioneta cuando se acercaron delincuentes que le exigieron bajar y se llevaron el vehículo.
La Policía encontró el lugar donde estaba escondida la camioneta, pero sin el alimento ni la radio ni la batería dentro. Las autoridades llegaron a ese punto, en Castro y Saravia, porque tenían información de que allí llevaban vehículos hurtados.
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