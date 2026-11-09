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MARCONI

Rapiñaron a un vendedor de comida de perros y le llevaron la camioneta: el vehículo fue encontrado sin la mercadería

La camioneta estaba escondida dentro de un predio que la Policía investigaba previamente por ser depósito de vehículos hurtados.

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Rapiñaron a un vendedor de comida de perros y le llevaron la camioneta.

El asalto ocurrió en Bottaro y Trápani. El hombre estaba en la camioneta cuando se acercaron delincuentes que le exigieron bajar y se llevaron el vehículo.

La Policía encontró el lugar donde estaba escondida la camioneta, pero sin el alimento ni la radio ni la batería dentro. Las autoridades llegaron a ese punto, en Castro y Saravia, porque tenían información de que allí llevaban vehículos hurtados.

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