Rapiñaron a un vendedor de comida de perros y le llevaron la camioneta: el vehículo fue encontrado sin la mercadería

Rapiñaron a un vendedor de comida de perros y le llevaron la camioneta.

El asalto ocurrió en Bottaro y Trápani. El hombre estaba en la camioneta cuando se acercaron delincuentes que le exigieron bajar y se llevaron el vehículo.

La Policía encontró el lugar donde estaba escondida la camioneta, pero sin el alimento ni la radio ni la batería dentro. Las autoridades llegaron a ese punto, en Castro y Saravia, porque tenían información de que allí llevaban vehículos hurtados.

Rapiñaron a un repartidor de comida de perros y le llevaron la camioneta.



La Policía encontró el vehículo, pero sin el alimento ni la radio ni la batería dentro. Los detalles con @Guillelorenzo20 | https://t.co/BmpxVnnd2S pic.twitter.com/UlltijiMlv — Subrayado (@Subrayado) November 9, 2026

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