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Arresto en la madrugada

Persecución, choque contra un patrullero y disparos en Pérez Castellanos: delincuente conducía una camioneta rapiñada

La persecución ocurrió durante la madrugada de este miércoles y terminó en Robinson y Pablo Pérez. Una filmación a la que accedió Subrayado muestra el momento del choque.

Video cedido a Subrayado.

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Una persecución policial terminó con un choque frontal contra un patrullero, disparos disuasorios y un delincuente detenido en la madrugada de este miércoles en el barrio Pérez Castellanos (Montevideo).

Policías del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) persiguieron una camioneta denunciada como robada durante una rapiña. El seguimiento terminó en la esquina de Robinson y Pablo Pérez, donde la camioneta chocó de frente contra un patrullero que participaba del operativo.

El momento quedó registrado en una cámara de seguridad a cuya filmación accedió Subrayado.

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Quien conducía el vehículo era un delincuente de 33 años con varios antecedentes penales. Tras el choque, el hombre bajó de la camioneta y salió corriendo.

Rompiendo una puerta, intentó ingresar a una vivienda por calle Robinson pero fue detenido por los efectivos.

Durante el procedimiento hubo tres disparos disuasorios realizados por policías.

El detenido quedó a disposición de Fiscalía.

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