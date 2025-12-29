Rapiñaron un local de encomiendas en Paso Molino: los delincuentes se llevaron unos 15.000 pesos

Dos hombres armados asaltaron una empresa de encomiendas en Paso Molino.

Los empleados denunciaron que los delincuentes dispararon dentro del galpón y huyeron con $15.000.

Un empleado resultó herido por un culatazo en la cabeza.

La policía busca indicios de disparos. Los rapiñeros escaparon en una moto y son buscados por patrulleros de la zona.

