MONTEVIDEO

Rapiñaron un local de encomiendas en Paso Molino: los delincuentes se llevaron unos 15.000 pesos

Uno de los trabajadores resultó herido por un culetazo. Los empleados denunciaron que hubo disparos.



Dos hombres armados asaltaron una empresa de encomiendas en Paso Molino.

Los empleados denunciaron que los delincuentes dispararon dentro del galpón y huyeron con $15.000.

Un empleado resultó herido por un culatazo en la cabeza.

Van más de 2.000 hectáreas afectadas por incendios en esta temporada; sur del país con nivel rojo por riesgo muy alto

La policía busca indicios de disparos.

Los rapiñeros escaparon en una moto y son buscados por patrulleros de la zona.

