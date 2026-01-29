Rapiñaron a un hombre de 84 años en su casa en Parque Rodó: lo amenazaron con revólver, lo encerraron y le robaron

A las seis de la mañana de este jueves dos delincuentes treparon por la fachada de una casa ubicada en Juan Manuel Blanes y Lauro Muller, en el barrio Parque Rodó , ingresaron al patio y redujeron al propietario, un hombre de 84 años.

Los agresores lo amenazaron con un revólver, lo encerraron en una habitación y le robaron el celular y documentos, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

El hombre fue trasladado a una mutualista con una lesión en la cabeza producto del robo. A media mañana trabajaron en el lugar investigadores de la zona operacional I en busca de cámaras de videovigilancia para dar con los rapiñeros.

Seguí leyendo Apuñalaron a un joven para robarle una torta de cumpleaños que llevaba en sus manos en Cordón

Un hombre, que llevaba vestimenta coincidente, fue ubicado por policías a pocas cuadras, en Salterain y Gonzalo Ramírez. Se le incautó el celular robado, una tarjeta y joyas, por lo que fue detenido.

En la casa trabajó además personal de la Brigada Departamental Antidrogas porque dentro había un extranjero —que vive con el anciano— y tenía drogas. Ese hombre fue llevado a una dependencia policial, por parte de la Brigada Antidrogas, para continuar con la investigación.

La escena de la rapiña fue periciada por Policía Científica para obtener evidencia que sirva para la investigación.