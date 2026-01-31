Paro en Copsa: sindicato de trabajadores resolvió detener actividades por incumplimiento salarial

El sindicato de trabajadores de Copsa resolvió hacer un paro durante toda la jornada de este sábado y la comunicación fue en horas de la mañana. La medida afecta los servicios suburbanos e interdepartamentales de la empresa, informó a Subrayado el dirigente Andrés Martínez.
“A partir de este momento y durante toda la jornada de sábado estamos de PARO, por incumplimientos salariales y de preacuerdos por parte de Copsa”, señaló el sindicato en un comunicado.
Agregó: “Nos reintegramos con los primeros turnos del día domingo 1/2/2026”.
De momento se desconoce si los trabajadores agremiados harán una asamblea o si tomarán más medidas.
