Este sábado

Paro en Copsa: sindicato de trabajadores resolvió detener actividades por incumplimiento salarial

La medida adoptada por los trabajadores se extenderá durante todo el sábado.

El sindicato de trabajadores de Copsa resolvió hacer un paro durante toda la jornada de este sábado y la comunicación fue en horas de la mañana. La medida afecta los servicios suburbanos e interdepartamentales de la empresa, informó a Subrayado el dirigente Andrés Martínez.

“A partir de este momento y durante toda la jornada de sábado estamos de PARO, por incumplimientos salariales y de preacuerdos por parte de Copsa”, señaló el sindicato en un comunicado.

Agregó: “Nos reintegramos con los primeros turnos del día domingo 1/2/2026”.

De momento se desconoce si los trabajadores agremiados harán una asamblea o si tomarán más medidas.

