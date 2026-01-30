Una mujer fue encontrada muerta en su piscina en La Paloma: investigan muerte dudosa

Foto: Subrayado. La Paloma, Rocha.

Una mujer de 66 años fue encontrada muerta en su piscina en La Paloma y el caso es investigado como muerte dudosa. Ocurrió en la tarde de este jueves en una vivienda ubicada en la zona de Lira y Acuario.

La piscina es de 6 por 3 metros. Un hombre que a diario recoge el perro de la mujer para pasearlo declaró que sobre las 16:30 la vio en buen estado y recordó haber visto que la piscina estaba totalmente tapada.

Según indicó, al regresar una hora más tarde, a las 17:23, la vio en el agua y la piscina estaba abierta hasta la mitad, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

El testigo pidió ayuda a un guardavidas, que la retiró de la piscina y le realizó reanimación. Luego llegó una ambulancia y los médicos constataron la muerte.

Temas de la nota La Paloma