Una mujer de 66 años fue encontrada muerta en su piscina en La Paloma y el caso es investigado como muerte dudosa. Ocurrió en la tarde de este jueves en una vivienda ubicada en la zona de Lira y Acuario.
Una mujer fue encontrada muerta en su piscina en La Paloma: investigan muerte dudosa
La víctima tenía 66 años. El último que la vio con vida fue el paseador de su perro.
La piscina es de 6 por 3 metros. Un hombre que a diario recoge el perro de la mujer para pasearlo declaró que sobre las 16:30 la vio en buen estado y recordó haber visto que la piscina estaba totalmente tapada.
Según indicó, al regresar una hora más tarde, a las 17:23, la vio en el agua y la piscina estaba abierta hasta la mitad, señala la información policial a la que accedió Subrayado.
Seguí leyendo
Lacalle Herrera pide revisar el CPP: "No puede ser que haya personas presas uno, dos, tres, cuatro años sin sentencia"
El testigo pidió ayuda a un guardavidas, que la retiró de la piscina y le realizó reanimación. Luego llegó una ambulancia y los médicos constataron la muerte.
Temas de la nota
Lo más visto
"EL CAMBIO DE VIDA FUE ESPECTACULAR"
La historia de Zulma y Fabián: de recorrer la ciudad en un carro a caballo al camión propio para reciclaje
INUMET
Advertencia por tormentas y lluvias para seis departamentos; puede registrarse granizo, vientos y actividad eléctrica
EN LA RAMBLA DE PUNTA DEL ESTE
Auto despistó, terminó sobre la vereda y mató a un hombre de 78 años; el conductor había consumido alcohol
Constituyente y tacuarembó
Apuñalaron a un joven en Cordón: denunció que fue para robarle una torta de cumpleaños que llevaba en sus manos
Accidente en rocha
Dejá tu comentario