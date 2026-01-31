RECIBÍ EL NEWSLETTER
Luis inzaurralde

Por diferencias con la ministra Cardona, renunció un director de Industria: "No fui bien tratado"

El Ministerio de Industria informó que la salida de Luis Inzaurralde fue por “motivos personales”, pero el jerarca habló de una “situación insostenible” y cuestionó el trato recibido.

Foto: FocoUy. Fernanda Cardona, ministra de Industria.

El director nacional de Artesanía, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinamype), Luis Inzaurralde, presentó su renuncia al cargo esta semana tras mantener diferencias con la ministra de Industria, Fernanda Cardona.

Según indicaron desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) a Subrayado, “la desvinculación se produce a su solicitud” y “en la nota de renuncia manifiesta la existencia de motivos personales”.

Inzaurralde, de 78 años, presentó por nota el pasado 22 de enero su voluntad de renunciar a partir del 1° de febrero. En un comunicado, el MIEM expresó: “Agradécese al Sr. Luis A. Inzaurralde Trías los importantes servicios prestados”.

Foto: Subrayado. Copsa.
Paro en Copsa: sindicato de trabajadores resolvió detener actividades por incumplimiento salarial

Este viernes, en el programa Hora de cierre (radio Sarandí), Inzaurralde dio su versión sobre los motivos de la renuncia. Dijo que atravesaba una “situación insostenible”.

“Cada vez más trabas, más limitaciones, menos autonomía, era imposible trabajar de esa manera”, afirmó. Agregó que “algunos asesores desconocían el área en que trabajaban” y que “venían con un hambre de poder”.

También cuestionó el vínculo con la ministra Cardona. “Una sola vez en once meses vino la ministra a Dinamype, unos minutos, pero no fueron agradables”, sostuvo. “Ella desconoce mucho el área nuestra, totalmente errada”, agregó.

Inzaurralde dijo además que le molestaba “ese temor (de las autoridades) de que se hicieran convenios con la oposición” y aseguró que “no hubo buena voluntad”. “No fui bien tratado. No se me respetó”, afirmó.

En la entrevista, el director señaló además que atraviesa un estado depresivo, algo que nunca le pasó en sus años de trabajo. Inzaurralde había asumido el cargo el 5 de marzo de 2025.

De momento, Cardona no se ha expresado públicamente al respecto.

