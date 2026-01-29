Rapiñaba ómnibus, fue atrapado cuando intentaba esconderse en una casa y lo condenaron a seis años de cárcel

Un hombre de 24 años fue condenado por cuatro delitos de rapiña a ómnibus, siempre en la misma modalidad, y deberá cumplir prisión por seis años.

Hay imágenes de una cámara de seguridad de un ómnibus de la línea 102 que muestra uno de los hechos: el lunes, a las 18:30 aproximadamente, el delincuente subió en una parada, con un cuchillo, amenazó al conductor y se llevó dinero.

Este miércoles, hizo lo mismo, en Teniente Rinaldi y Colman. Con un cuchillo, amenazó al conductor, y se llevó dinero y celular del chofer de 51 años.

Los investigadores de Zona Operacional 3, estaban detrás de este rapiñero.

Este miércoles, en una recorrida, lo encontraron entrando en una casa para esconderse. Al ver a la Policía, corrió, fue interceptado y detenido. Se le incautó la ropa que utilizó para el robo, así como una mochila y un celular. Fue puesto a disposición de la Justicia.

Ya tenía antecedente como coautor de una rapiña que ocurrió en 2019.