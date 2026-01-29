RECIBÍ EL NEWSLETTER
REGISTRADO EN CÁMARAS

Rapiñaba ómnibus, fue atrapado cuando intentaba esconderse en una casa y lo condenaron a seis años de cárcel

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en el que ingresó con un cuchillo en uno de los ómnibus y rapiñó al conductor.

rapiñas-omnibus

Un hombre de 24 años fue condenado por cuatro delitos de rapiña a ómnibus, siempre en la misma modalidad, y deberá cumplir prisión por seis años.

Hay imágenes de una cámara de seguridad de un ómnibus de la línea 102 que muestra uno de los hechos: el lunes, a las 18:30 aproximadamente, el delincuente subió en una parada, con un cuchillo, amenazó al conductor y se llevó dinero.

Este miércoles, hizo lo mismo, en Teniente Rinaldi y Colman. Con un cuchillo, amenazó al conductor, y se llevó dinero y celular del chofer de 51 años.

Foto: Subrayado. Archivo.
Los investigadores de Zona Operacional 3, estaban detrás de este rapiñero.

Este miércoles, en una recorrida, lo encontraron entrando en una casa para esconderse. Al ver a la Policía, corrió, fue interceptado y detenido. Se le incautó la ropa que utilizó para el robo, así como una mochila y un celular. Fue puesto a disposición de la Justicia.

Ya tenía antecedente como coautor de una rapiña que ocurrió en 2019.

Temas de la nota

Foto: Focouy.
