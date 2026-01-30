Capturaron a José Miguel Rodríguez Motta, el hombre de 41 años que era buscado por el homicidio de otro de 28 años en Canelones. La víctima era hermano del exfutbolista profesional, Carlos Núñez.
Capturan a un hombre que era buscado por el homicidio del hermano del exfutbolista Carlos Núñez
La víctima fue encontrada por la Policía tras alerta por disparos en Continuación Tomás Berreta y Campeones Olímpicos
Este jueves, la Policía había difundido la imagen de Rodríguez Motta, y luego de varios allanamientos en distintas zonas, le dieron captura este viernes de tarde en Canelones.
La audiencia de formalización se desarrolla este viernes. La fiscal del caso es Irena Penza.
El crimen ocurrió el pasado martes, en Continuación Tomás Berreta y Campeones Olímpicos. Pasadas la 1:30 de la madrugada, la Policía llegó al lugar del crimen, por alerta de disparos. Allí, encontró a la víctima sin vida en la calle.
