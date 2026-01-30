RECIBÍ EL NEWSLETTER
DETENIDO ESTE VIERNES

Capturan a un hombre que era buscado por el homicidio del hermano del exfutbolista Carlos Núñez

La víctima fue encontrada por la Policía tras alerta por disparos en Continuación Tomás Berreta y Campeones Olímpicos

Capturaron a José Miguel Rodríguez Motta, el hombre de 41 años que era buscado por el homicidio de otro de 28 años en Canelones. La víctima era hermano del exfutbolista profesional, Carlos Núñez.

Este jueves, la Policía había difundido la imagen de Rodríguez Motta, y luego de varios allanamientos en distintas zonas, le dieron captura este viernes de tarde en Canelones.

La audiencia de formalización se desarrolla este viernes. La fiscal del caso es Irena Penza.

Imputaron por homicidio culposo a joven de 22 años que alcoholizado atropelló y mató a un hombre de 78

El crimen ocurrió el pasado martes, en Continuación Tomás Berreta y Campeones Olímpicos. Pasadas la 1:30 de la madrugada, la Policía llegó al lugar del crimen, por alerta de disparos. Allí, encontró a la víctima sin vida en la calle.

Imágenes: Subrayado. Momento en que se entregó el sospechoso por homicidio.
