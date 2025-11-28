Dos delincuentes con cascos de moto ingresaron de forma violenta al supermercado de Belloni y Pettirossi y tras reducir al guardia de seguridad robaron dinero de las cajas registradoras y dos botellas de whisky.
Rapiña a supermercado de Manga: dos delincuentes redujeron al guardia y robaron dinero y whisky
La rapiña ocurrió el jueves en un supermercado de Belloni y Pettirossi. Los delincuentes robaron dinero y dos botellas de whisky. No hubo heridos.
Ocurrió el jueves en el barrio Manga, y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.
Los delincuentes asaltaron el local con decenas de clientes adentro y luego huyeron en moto hacia la ruta 102. No hubo heridos.
Seguí leyendo
Asesinaron a un hombre dentro de una casa e investigan si fue durante una rapiña
La rapiña es investigada por policías de la Zona Operacional 3.
Temas de la nota
Lo más visto
ESTE JUEVES
Murió el motociclista que fue embestido por una camioneta en Conciliación; familiares reclaman justicia
VEREDAS ROTAS O NUEVAS
El plan de la IMM para arreglar veredas de la capital: Bergara dijo que lo pagará el vecino en varios años
DATOS OFICIALES DE LA IMM
Más de 1.000 multas por exceso de velocidad en los primeros tres días del nuevo radar en la rambla de Punta Gorda
CUMPLIRÁ 180 DÍAS EN CENTRO DE SALUD
Declararon inimputable al joven que mató a sus padres y a su hermano en Ciudad 18 de Mayo
PRIMERO DEL PAÍS
Dejá tu comentario