Rapiña a supermercado de Manga: dos delincuentes redujeron al guardia y robaron dinero y whisky

Dos delincuentes con cascos de moto ingresaron de forma violenta al supermercado de Belloni y Pettirossi y tras reducir al guardia de seguridad robaron dinero de las cajas registradoras y dos botellas de whisky.

Ocurrió el jueves en el barrio Manga, y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

Los delincuentes asaltaron el local con decenas de clientes adentro y luego huyeron en moto hacia la ruta 102. No hubo heridos.

La rapiña es investigada por policías de la Zona Operacional 3.

Temas de la nota rapiña

supermercado

Manga