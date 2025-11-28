RECIBÍ EL NEWSLETTER
BARRIO MANGA; Montevideo

Rapiña a supermercado de Manga: dos delincuentes redujeron al guardia y robaron dinero y whisky

La rapiña ocurrió el jueves en un supermercado de Belloni y Pettirossi. Los delincuentes robaron dinero y dos botellas de whisky. No hubo heridos.

rapiña-super-manga-cámara-noviembre

Dos delincuentes con cascos de moto ingresaron de forma violenta al supermercado de Belloni y Pettirossi y tras reducir al guardia de seguridad robaron dinero de las cajas registradoras y dos botellas de whisky.

Ocurrió el jueves en el barrio Manga, y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

Los delincuentes asaltaron el local con decenas de clientes adentro y luego huyeron en moto hacia la ruta 102. No hubo heridos.

Foto: Subrayado.
