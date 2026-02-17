RECIBÍ EL NEWSLETTER
BARRIO NUEVO PARÍS

Delincuente rapiñó almacén, golpeó al dueño, se llevó todo el dinero y efectuó disparos: "Esto lo tienen que parar de una vez"

El dueño del comercio dijo a Subrayado que el individuo le exigió el dinero, lo tiró al piso, le apuntó con el arma dio un culatazo en la cabeza y que es la segunda vez que roba el local.

comerciante-almacén-rapiña-conciliación

Delincuente rapiñó un almacén en la tardecita de este martes en el barrio Nuevo París y efectuó disparos antes de irse.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que el individuo había estado en el día de ayer y había querido comprar con una tarjeta que le rebotó. Este martes volvió e intentó pasar nuevamente la tarjeta, discutió con el dueño del local, se llevó la recaudación y se dio a la fuga.

El dueño del comercio dijo a Subrayado que el individuo le exigió el dinero, lo tiró al piso, le apuntó con el arma dio un culatazo en la cabeza y que es la segunda vez que roba el local. "Le dio toda la plata, no hay un mango, se llevó todo y después cuando va saliendo tiró un tiro", contó.

Ministerio del Interior
Y agregó: "Así no se puede vivir, estamos viviendo entre dos rejas, te roban igual, te tiran igual, no les importa nada. Más allá de que lo agarren esto lo tienen que parar de una vez".

El hombre manifestó su indignación e impotencia con lo sucedido. "El tema es que vos estás laburando, un culatazo en la cabeza, pagas impuestos, BPS, DGI, pagas caja registradora. Mañana se vence BPS 18 luquitas se las llevó el tipo, y ¿yo que le digo mañana a BPS?", dijo.

