Rapiña a carnicería de Paysandú: "Pensé que este loco me iba a pegar un tiro; me dejó en shock", dijo empleada

Dos delincuentes rapiñaron una carnicería en Paysandú ; el asalto quedó registrado en cámaras de seguridad del comercio.

Una de las empleadas contó a Subrayado que estaban terminando la jornada cuando apareció un hombre armado que les exigió la recaudación. "Pensé que me moría porque pensé que este loco me iba a pegar un tiro, me va a matar", comentó.

Y agregó: "En eso no podía abrir la caja y le dije que la abriera él y me siguió con el arma. Me pedía que le diera la plata, entonces desarmo la caja, le doy toda la caja y me voy (...) me encierro en el baño y a mi compañero lo tienen contra la pared, arrodillado y pidiéndole que le guardara la plata en la mochila".

La trabajadora contó que no durmió en toda la noche y que le quedó la imagen del arma. "Me inculcó mucho miedo, hasta pánico porque me encerré en el baño. No paraba de los nervios, el corazón (...) me dejó en shock, tengo miedo".

El delincuente se llevó unos $30.000 y viene siendo buscado por la Policía.