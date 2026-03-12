Dos delincuentes cometían una rapiña cuando policías vieron el hecho, dispararon e hirieron a uno

Dos delincuentes estaban cometiendo una rapiña contra un hombre en un vehículo cuando fueron vistos por efectivos policiales que patrullaban la zona. Uno fue detenido y el otro se dio a la fuga.
El delincuente herido fue detenido y el otro se dio a la fuga. La víctima de la rapiña era un hombre que resultó con un corte en la cabeza por forcejear con los rapiñeros.
El hecho ocurrió en la tarde de este miércoles, en Carve y Garzón. Los delincuentes abordaron al hombre, que conducía un vehículo, y lo amenazaron con arma de fuego para que les entregara sus pertenencias. Hubo un forcejeo y la víctima resultó herida con un corte en el cuero cabelludo. Fue en ese momento que la Policía vio el hecho y efectuaron disparos con sus armas de reglamento.
Una de las balas hirió a uno de los delincuentes, un joven de 26 años, en una de sus piernas, lo que permitió su detención tras traslado a un centro asistencial. El otro se fugó.
La Policía incautó un revólver calibre 38 en la escena, así como una moto que fue utilizada por los delincuentes.
