Ranking cine bíblico: Rey de Reyes, Jesús de Nazaret, La Pasión de Cristo, entre otras películas

En Semana Santa , a tono con la tradición y como manda la historia, la gran pantalla se llenan de túnicas, sandalias y épica bíblica. Por eso Subrayado presenta un ranking con las 5 películas imprescindibles del género para levantarse e ir a buscarlas. Títulos que desde ya cuentan con nuestra bendición.

Comenzamos con el puesto número 5: Rey de Reyes. Año 1961. Dirigida por Nicholas Ray, la película se propuso a contar la vida completa de Jesús con Jeffrey Hunter en el rol principal. Rodada íntegramente en España, fue la primera superproducción bíblica que mostró el rostro de Cristo en primer plano. Un clásico del Technicolor que sigue emocionando.

El puesto 4 es para Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli estrenada en 1977. Creada como una miniserie, en nuestro país se estrenó en dos entregas, una en la Navidad de 1978 y la segunda parte en dos meses después. Se convirtió en referencia absoluta del género. Robert Powell compuso un Jesús con serenidad y fuerte personalidad acompañado por un elenco de estrellas que incluía a Laurence Olivier, Anne Bancroft y Anthony Quinn. Más de seis horas de material que aún hoy se se repone cada Semana Santa en canales de tv de todo el mundo. Si hubo un rostro icónico de Jesús en la cultura popular, es precisamente el del británico Powell, hoy con 81 años dedicado y la narración de documentales.

El Puesto 3 es para La Pasión de Cristo. Mel Gibson sacudió el mundo del cine en 2004 con esta película filmada íntegramente en arameo y latín. Jim Caviezel protagoniza las últimas doce horas de Jesús con una crudeza que dividió a la crítica pero cautivó al público: recaudó más de 600 millones de dólares en todo el mundo. Muchos se resistieron a la dureza del relato pero en su último año de papado, su santidad Juan Pablo II llegó a ver la película y dio su aprobación reconociendo que lo que allí se narraba provenía de los Evangelios.

En segundo lugar encontramos a Los Diez Mandamientos de 1956. Charlton Heston como Moisés, Yul Brynner como Ramsés, y la apertura del Mar Rojo: una secuencia que, 70 años después, sigue teniendo gran impacto. Cuatro horas de espectáculo que definieron el concepto de cine épico bíblico. La película que inauguró la tradición de Semana Santa en la televisión y que sigue tiene gran demanda en plataformas por estos tiempos.

Y en el puesto número 1: Ben-Hur. De 1959, Once Premios Oscar y secuencias inolvidables. Charlton Heston como Judá Ben-Hur, un príncipe judío traicionado por su amigo romano Messala. La carrera de cuadrigas de diez minutos es quizás la secuencia de acción más célebre de la historia del cine. Una película donde se cruzan venganza y perdón, con la vida de Jesús atravesando el relato sin que veamos su rostro. El cine bíblico como gran espectáculo.

Cinco películas para disfrutar en el fin de esta Semana Santa. Seguir apostando al cine en estas épocas, se profese la religión que se profese, es un acto de fe.