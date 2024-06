Raffo sobre los chats: "La izquierda sube el volumen y se mete con temas que están en manos de la Justicia"

“La izquierda sube el volumen y se mete con temas que están en manos de la Justicia y los precandidatos del Frente Amplio suben el volumen y hablan de operaciones, hablan de persecuciones, y no por subir el volumen se tiene la razón”, afirmó Raffo en Río Branco.

“Creo que esta campaña política tiene que proponer soluciones para la gente, no meterse a opinar de temas que están en la Justicia. Y en ese proponer soluciones para la gente, es muy importante que a la gente le hablemos con la verdad y que no estemos entreverando el partido para tener una ganancia político-partidaria”, indicó.

“En ese hablar con la verdad, por ejemplo, nosotros vimos como el candidato frenteamplista, Yamandú Orsi, ayer declaraba que hay que seguir el rumbo económico de este gobierno y sin embargo 15 días atrás dijo que el país se estaba cayendo a pedazos. Entonces, no vale todo en la camapaña electoral, no vale todo. Hay que hablarle a los uruguayos con la verdad, con las propuestas y no estar cambiando de opinión de un día para el otro”, apuntó.