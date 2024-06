Raffo: "Los adversarios políticos están afuera, en el Partido Nacional somos un solo equipo"

Raffo reivindicó hacer política “con la gente, por la gente y para la gente”. “No nos mueven los cargos a ocupar, nos mueve la gente y encontrar soluciones para la gente. Ese es nuestro norte y es el que vamos a seguir siempre”, remarcó.

La precandidata nacionalista habló de una campaña de propuestas, con soluciones a los planteos de los uruguayos. “Ninguna de estas propuestas sería posible sino pudiéramos hacerlas sobre la gran base de crecimiento y desarrollo que realizó el gobierno de nuestro presidente Luis Lacalle Pou”, afirmó.

Raffo habló de seguir el rumbo marcado por el actual gobierno. “No vamos a permitir que nos detengan y para seguir ese rumbo es que a cada problema que nos presentan los uruguayos, nosotros le devolvemos una propuesta”, dijo.

Se comprometió a crear 15.000 puestos de trabajo en el primer año de gobierno, votar los allanamientos nocturnos, incrementar la presencia de la Guardia Republicana, duplicar las cámaras de videovigilancia y mantener el combate frontal al narcotráfico y al crimen organizado, y recordó la frase del ex ministro del Interior, Jorge Larrañaga, de que “hay orden de no aflojar”.

Reiteró su compromiso de bajar el costo de vida de los uruguayos.

Finalmente, abogó por la defensa de la unidad del Partido Nacional en un proceso electoral que comienza con las internas. “Los adversarios políticos están afuera, en el Partido Nacional somos un solo equipo”, aseguró.

“No podemos permitir que el crecimiento se detenga. No podemos permitir que las transformaciones queden a mitad de camino. No podemos permitir que nos roben nuestro futuro. A diferencia del Frente Amplio, estamos acá para sumar, no para dividir”, indicó.

“Estamos acá para construir puentes y no para levantar muros. Estamos acá para mirar al futuro con optimismo y esperanza y no para dar marcha atrás”, finalizó.