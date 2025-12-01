Radar en Punta Gorda: IMM señala reducción en cantidad de multas; otros tres dispositivos quedarán operativos

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo , Germán Benítez, señaló una tendencia a la baja en la cantidad de multas aplicadas por el radar instalado en la rambla República de México y José Cúneo Perinetti, que en los primeros tres días validó más de mil infracciones.

De un promedio diario de unas 320 multas diarias, se pasó a 225 infracciones validadas al sábado, el último día de datos completos con los que cuenta la comuna capitalina, solo en ese dispositivo instalado en ese cruce de la rambla de Punta Gorda.

En los primeros tres días de fiscalización se generaron más de mil multas, pero las incidencias fueron superiores, indicó Benítez. "Eso da un poco cuenta de lo que era la dinámica en esa curva, que se tomaba a altas velocidades", afirmó.

Benítez sostuvo que la colocación del radar en ese punto de la rambla era relevante por la siniestralidad en esa curva y forma parte de las medidas anunciadas en setiembre de disponer de cuatro nuevos dispositivos de control de velocidad.

En cuanto a los otros tres nuevos radares, Benítez afirmó serán en calles donde las personas conducen a alta velocidad: Jujuy y Entre Ríos, Nueva Palmira y Democracia, Juan Jacobo Rousseau y María Stagnero de Munar. Los radares se homologarán esta semana y comenzarán a fiscalizar sobre el fin de semana o comienzos de la próxima semana.

En el marco de este conjunto de acciones de movilidad, la intendencia también puso en funcionamiento siete equipos de fiscalización de estacionamiento en diversos puntos de la ciudad. Benítez explicó que se trata de la instalación de cámaras fijas en siete puntos con problemas de incumplimiento a la señalización de prohibición de estacionar o detenerse. La cámara toma una imagen, que luego es validada por un inspector de tránsito. De cada diez imágenes tomadas por las cámaras son validadas cuatro.