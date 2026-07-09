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SAN JOSÉ

Un niño de 5 años murió tras ser embestido por un auto cuando intentaba cruzar ruta 1

Policía Caminera indicó que el siniestro fatal ocurrió sobre la hora 20.45, a la altura del kilómetro 46,500. El auto que embistió al menor se dirigía hacia Colonia por ruta 1.

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Un niño de 5 años murió en la noche de este jueves cuando intentó cruzar la ruta 1 y fue embestido por un auto en el departamento de San José.

Policía Caminera reportó que el siniestro fatal ocurrió sobre la hora 20.45, a la altura del kilómetro 46,500.

El auto circulaba hacia Colonia cuando embistió el menor que sufrió lesiones, fue trasladado y murió.

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