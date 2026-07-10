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Allanamientos

Asalto al residencial en Atahualpa: la Policía detuvo a uno de los sospechosos

Los allanamientos fueron realizados este viernes en Barros Blancos y en Melilla, en Montevideo. El detenido tiene antecedentes penales.

Fotos cedidas a Subrayado. Cámaras de seguridad captaron el movimiento de al menos dos de los delincuentes.

Fotos cedidas a Subrayado. Cámaras de seguridad captaron el movimiento de al menos dos de los delincuentes.

La Policía detuvo en la mañana de este viernes a un hombre de 31 años, con cuatro antecedentes penales, como sospechoso de haber participado en el asalto al residencial de ancianos en el barrio Atahualpa hace una semana.

Los allanamientos fueron realizados en los barrios montevideanos Barros Blancos y Melilla, supo Subrayado.

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La investigación sigue adelante, en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

De momento, se sabe que los delincuentes estaban armados y fueron por la plata que estaba en la caja fuerte. Luego, se supo que no había dinero allí.

La Policía recibió un aviso de un robo en el lugar y cuando llegó se encontró con los delincuentes, que estaban disfrazados simulando ser ancianos y que dispararon contra ellos.

Los rapiñeros huyeron en un auto. Quedó sangre en la escena y el ADN en la ropa incautada.

Dos policías, uno de 48 años y una de 23, resultaron heridos en el ataque. El hombre continúa grave y fue derivado al Hospital Policial, mientras que la mujer está fuera de peligro, informó Subrayado este jueves.

Los compañeros de los funcionarios policiales llevan adelante una campaña para ayudarlos. Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de cuenta BROU 0013833953-00002, a nombre de Micaela Figueroa.

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