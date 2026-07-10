Arrestaron en Argentina a un sospechoso de 18 años por el triple homicidio ocurrido en mayo en el Cerro

La Policía argentina detuvo en la mañana de este viernes a un joven de 18 años que estaba requerido a nivel internacional por sospechas de ser el autor del triple homicidio ocurrido el 24 de mayo en una boca de drogas en el Cerro.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos había pedido requisitoria internacional luego de tener información de que este sospechoso viajó hacia Argentina, supo Subrayado.

La investigación policial sigue adelante para dar con los involucrados en el homicidio, que fue dentro de una casa que funcionaba como boca de drogas, en Egipto esquina Estados Unidos.

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Enseguida de los crímenes, la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) de Montevideo resolvió tapiar el lugar. Los funcionarios habían recibido información de que, tras los homicidios, en el lugar había nuevamente movimiento de consumidores.

El día siguiente al triple homicidio, la Policía realizó allí un allanamiento. Esa casa formaba parte de una red de bocas que también fueron allanadas en el Cerro. Durante esos procedimientos, la BDA detuvo a cuatro personas y tres de ellas fueron condenadas.

Los investigadores presumen que esa boca de drogas pertenecía a Ricardo Cáceres Correa, alias Ricardito y medio hermano de Betito Suárez, quien fue trasladado esa semana desde el Penal de Libertad hacia la Unidad 25 de máxima seguridad en el ex Comcar.