El INR presentó denuncia penal contra Fernández Albín por amenazas, y fue trasladado a un sector "de alta contención y vigilancia"

El Ministerio del Interior informó que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) presentó ante Fiscalía una denuncia penal contra el conocido delincuente Luis Fernando Fernández Albín por amenazas “a funcionarios y autoridades de la institución”.

Las amenazas fueron hechas a través de una carta, y motivó además una sanción administrativa por parte del INR. Se trata de “una sanción gravísima, para cuyo cumplimiento fue trasladado a un sector de alta contención y vigilancia”, indica el Ministerio en un comunicado enviado a la prensa este viernes de mañana. La denuncia fue presentada el jueves 9.

“Desde el 20 de diciembre de 2025 Fernández Albín está privado de libertad bajo el régimen extraordinario de evaluación, separación y seguimiento de personas de alto riesgo para la seguridad pública”, recuerda el Ministerio.

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Y agrega: “Cumple pena de 10 años y tres meses por un delito de organización de las actividades de narcotráfico, un delito de contrabando, un delito continuado de lavado de activos, un delito continuado de tráfico de armas de fuego en concurso formal con un delito de porte y tenencia de arma de fuego con los signos de identificación suprimidos, todos ellos en régimen de reiteración real”.

Fernández Albín es considerado por las autoridades uno de los delincuentes más peligrosos del país, con antecedentes por narcotráfico y protagonista de enfrentamientos con grupos criminales rivales que derivaron en múltiples homicidios.