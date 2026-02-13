RECIBÍ EL NEWSLETTER
en malvín norte

Quinta denuncia por robos en obra para personas con discapacidad: "Necesitamos detener esta ola de delincuencia"

“Necesitamos más apoyo, necesitamos detener esta ola de delincuencia que nos está poniendo palos en la rueda todo el tiempo”, dijo una de las voluntarias de Aprodi, asociación sin fines de lucro.

Obra para personas con discapacidad sufrió cinco robos.

obra-aprodi-malvin-norte

La obra que la Asociación Civil Aprodi está realizando en Malvín Norte fue robada por quinta vez. El local está ubicado en Godoy e Hipólito Yrigoyen y, según denunciaron, los delincuentes se llevan principalmente cables y provocan destrozos.

Victoria Cocchiararo, voluntaria de Aprodi, dijo que en la mañana de este jueves intentaron volver a ingresar. “Hicieron un pozo en la vereda”, expresó. Por lo general, cortan los cables de la alarma y de la cerca eléctrica e ingresan a robar cables y generar destrozos. “En una obra que nosotros hacemos con mucho esfuerzo, a pulmón, con apoyo de privados, para hacer un bien a esta sociedad que es muy vulnerable”, expresó.

Señaló que en todas las ocasiones llamaron a la Policía, que fue al lugar este jueves pero no en las veces anteriores. “Necesitamos más apoyo, necesitamos detener esta ola de delincuencia que nos está poniendo palos en la rueda todo el tiempo”, reclamó.

Aprodi es una asociación civil sin fines de lucro fundada por padres y familiares de personas adultas con discapacidad intelectual, con el objetivo de atender dos necesidades básicas: vivienda y educación, señala en su sitio web. Está en el barrio desde 2017, cuando ANEP cedió terrenos en comodato.

El terreno de Godoy e Hipólito Yrigoyen lo tienen desde 2021, donde construyen un espacio para albergar a 45 personas adultas con discapacidad intelectual que no tienen solución de vivienda especializada por parte del Estado, para que cuando queden sin familia o alguien que se haga cargo, tengan dónde vivir, contó Cocchiararo.

