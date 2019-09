"Queremos un Estado fuerte, batllista, no un Estado frentista", dijo Talvi

“Nosotros queremos un Estado fuerte, un Estado que haga lo que tenga que hacer, que cumpla con los cometidos que tiene que cumplir, darle buena educación a nuestros hijos, dar buenos servicios de salud, ofrecer seguridad, promover la justicia social”, dijo Talvi en su discurso en Artigas.

“Pero hacerlo de manera tal que no asfixie al sector privado, que no asfixie al pequeño comerciante, al pequeño productor, que no asfixie a la creación de empleo genuino y perdurable. Eso es el Estado que queremos, un Estado fuerte, batllista, no un Estado frentista”, agregó.

En los últimos días Talvi protagonizó una polémica con el oficialismo tras asegurar que hay un excedente de 100.000 funcionarios públicos. Luego dijo que de ser presidente reduciría en 50.000 la plantilla estatal.

A su vez responsabilizó a ese exceso de funcionarios públicos del incremento de impuestos que "asfixia" a productores y comerciantes.