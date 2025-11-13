Quedó grabada persecución por una camioneta robada que se dio tras intento de venta por Market Place; hubo disparos

Una persecución que comenzó en la zona de Tres Cruces y terminó en La Blanqueada, con un delincuente detenido, quedó registrada en cámaras de seguridad.

La acción policial se dio por el robo de una camioneta. Fue hurtada el lunes 10 de noviembre y fue puesta a la venta en Market Place, el dueño la vio y concretó un encuentro para comprarla. Previamente, le dio aviso a la Policía.

El encuentro fue pactado en Tres Cruces, donde llegaron los efectivos y comenzó una persecución con el delincuente, que incluyó disparos. Terminó en Arrieta y Juan Cabal, donde el conductor fue detenido.

El delincuente ya le había cambiado las chapas matrículas y tenía títulos falsos de la camioneta.

La persecución fue realizada por personal del PADO, URPM de la Zona Operacional 1, con el apoyo de la Brigada de automotores. Ocurrió en la mañana de este jueves, pasadas las 8:00 horas.