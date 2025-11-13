RECIBÍ EL NEWSLETTER
Actualización en el sistema STM "provocará que algunos servicios no estén disponibles", informó la IMM

El proceso será entre las 22:00 horas del viernes y las 23:59 del domingo. No se verá afectado el uso de la tarjeta en los ómnibus.

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó sobre una actualización en el sistema de la tarjeta STM que “provocará que algunos servicios no estén disponibles” desde este viernes a las 22:00 horas hasta el domingo a las 23:59.

“Durante el período de intervención no estarán disponibles las recargas presenciales en redes de cobranza, el STM en línea, la emisión y denuncia de tarjetas, ni la consulta de saldos y beneficios en la app STM”, señala el comunicado sobre los servicios afectados.

Se podrán utilizar con normalidad la tarjeta en los ómnibus y la aplicación Como Ir -donde lo que no se podrá será consultar saldo-.

Según informó la comuna, la actualización es para “mejorar la seguridad y optimizar tiempos de respuesta de los servicios digitales”.

