Conflicto en el puerto: sindicato anunció paro nacional por 24 horas desde este jueves

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) definió un paro nacional de 24 horas, que comienza este jueves a las 15:00 horas.

El reclamo es por la negociación colectiva, donde aseguran que no hay avance. "Por no brindar un mínimo de jornales necesarios, que brinde estabilidad, seguridad social y acceder a un sueldo mínimo nacional".

El conflicto se da a menos de un mes de que se alcanzó un acuerdo en el área de la Terminal Cuenca del Plata.

En este caso, el paro abarca a operadores y terminales, así como depósitos portuarios y extraportuarios.

El dirigente del Supra, Gabriel Arbigay, indicó a Subrayado que el reclamo principal de los trabajadores en la ronda de negociación salarial es la estabilidad laboral que asegure un mínimo de 13 jornales para todo el sector. Desde el sindicato, reclaman la falta de propuestas de las empresas.

El comité ejecutivo del sindicato se reunirá para analizar los avances en la negociación.