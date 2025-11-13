RECIBÍ EL NEWSLETTER

Conflicto en el puerto: sindicato anunció paro nacional por 24 horas desde este jueves

Hace menos de un mes se logró el acuerdo entre la Terminal Cuenca del Plata y sus trabajadores. Ahora, el conflicto es por falta de avance en la negociación colectiva.

puerto-montevideo-katoen-natie

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) definió un paro nacional de 24 horas, que comienza este jueves a las 15:00 horas.

El reclamo es por la negociación colectiva, donde aseguran que no hay avance. "Por no brindar un mínimo de jornales necesarios, que brinde estabilidad, seguridad social y acceder a un sueldo mínimo nacional".

El conflicto se da a menos de un mes de que se alcanzó un acuerdo en el área de la Terminal Cuenca del Plata.

sindicato de maestros niega que haya desafiliado a quienes no hicieron paro, solo dieron de baja a pablo caggiani
Seguí leyendo

Sindicato de maestros niega que haya desafiliado a quienes no hicieron paro, solo dieron de baja a Pablo Caggiani

En este caso, el paro abarca a operadores y terminales, así como depósitos portuarios y extraportuarios.

El dirigente del Supra, Gabriel Arbigay, indicó a Subrayado que el reclamo principal de los trabajadores en la ronda de negociación salarial es la estabilidad laboral que asegure un mínimo de 13 jornales para todo el sector. Desde el sindicato, reclaman la falta de propuestas de las empresas.

El comité ejecutivo del sindicato se reunirá para analizar los avances en la negociación.

image
Temas de la nota

Lo más visto

Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
JEFATURA DE CANELONES

Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
INTERNACIÓN EN EL VILARDEBÓ

Fue declarado inimputable el hombre que apuñaló y mató a un taxista de 51 años durante una pelea
VIOLENCIA EN LA ESCUELA

La madre de una alumna fue detenida y está a disposición de Fiscalía por la agresión en la Escuela 123
¿CÓMO AFECTA EL FENÓMENO DE LA NIÑA?

Temperaturas de hasta 38° el sábado desembocan en tormentas puntualmente fuertes el domingo, anunció Nubel Cisneros
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi analizó discurso del presidente de B'nai B'rith que generó malestar en el gobierno

Te puede interesar

Abogado de madre imputada afirmó que la hija sufrió bullying sistemático con cuadros de angustia e ideaciones suicidas video
AGRESIÓN EN LA ESCUELA 123

Abogado de madre imputada afirmó que la hija sufrió "bullying sistemático" con "cuadros de angustia" e "ideaciones suicidas"
Maestra y directora agredidas en Escuela 123 están atemorizadas, viviendo una situación de violencia que va en escalada video
ABOGADO DE DOCENTES

Maestra y directora agredidas en Escuela 123 están "atemorizadas, viviendo una situación de violencia que va en escalada"
Imputaron a la madre de una alumna de la Escuela 123 por violencia privada y lesiones personales video
CASO DE VIOLENCIA EXTREMA

Imputaron a la madre de una alumna de la Escuela 123 por violencia privada y lesiones personales

Dejá tu comentario