Congreso de Intendentes creó comisión para bajar el monto de las multas de tránsito y mejorar su cobro. Foto: IMM oficial.

El Congreso de Intendentes creó una comisión interna para estudiar y acordar una rebaja del monto de las multas de tránsito y hacer cambios para mejorar su cobro, que hoy tiene una morosidad elevada en muchos departamentos.

El presidente del Congreso, el intendente de Paysandú Nicolás Olivera, dijo en rueda de prensa que la comisión tendrá “un plazo muy breve” para elevar a los jefes departamentales “una propuesta de trabajo para readecuar el monto de las multas y la forma de cobro”.

“El objetivo es readecuar las conductas en el tránsito que se cobran vidas”, dijo Olivera, y para eso “hay que adecuar valores para que sean multas pagables al bolsillo de un trabajador y que pueda mejorar el tránsito y que no se sigan cobrando vidas”.

Seguí leyendo Congreso de Intendentes de acuerdo en bajar monto de las multas: buscan "la manera de implementarlo", dijo su presidente

Olivera aseguró que “hoy quedó demostrada” la voluntad de los intendentes para “revisar a la baja” el monto de las multas de tránsito”.

También dijo que los intendentes “deben ser mejores gestores”, y puso como ejemplo que un conductor no puede enterarse tres meses después de que cometió una infracción de tránsito.

De esa forma, agregó, la multa no cumple la función de intentar corregir una mala conducta en el tránsito.