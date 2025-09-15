Investigan una balacera en el barrio Cruz de Carrasco. Ocurrió en la tarde de este lunes.
Ataque a balazos en Cruz de Carrasco: la Policía recibió llamadas por disparos y encontró nueve vainas en la zona
Hasta el momento no se reportaron personas heridas por este hecho. Continúa la investigación.
Ante un primer llamado, la Policía concurrió a la zona, pero no encontró nada. Luego, ingresó otro aviso y los efectivos fueron hasta Juan Agazzi y Antonio Pereira, donde encontraron unas nueve vainas, calibre 9 milímetros.
Hasta el momento no se tiene conocimiento de heridos por este hecho.
