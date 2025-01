"Que tenga esta forma intempestiva de retirarse del país, complica", dijo Juan Castillo sobre Yazaki

“Hay muchas cosas raras que esperemos se vaya aclarando con el transcurso del tiempo y ojalá exista la alternativa y posibilidad de encontrar una salida”, dijo Castillo.

Consideró que desde el gobierno electo se puede manifestar solidaridad con los trabajadores y que la “expectativa es que esto se revierta”, algo que entiende que “siempre es posible”.

Además, el ministro designado cuestionó lo manifestado por la empresa respecto a conflictividad sindical.

“Llama la atención entre otras cosas, porque por lo que hemos visto en la historia y con los trabajadores y sindicato, esto no es cierto. La conflictividad no se venía arrastrando. Las últimas situaciones conflictivas, según registran los antecedentes, salieron por mecanismos de la negociación y por lo tanto ese argumento es poco veraz. No es habitual que una empresa se retire del país de la noche a la mañana y comunicando de esta forma a los trabajadores”, expresó el ministro y dijo que hay otros mecanismos.

Además, defendió la medida de ocupación que resolvieron los trabajadores tras conocer el cierre.

“Muchas veces entra en debate si es o no la ocupación una herramienta de lucha. ¿Y qué tiene que hacer un trabajador y una trabajadora que encuentra que hoy de mañana fue a la fábrica y que le comunicaron que las puertas estaban cerradas, que reforzaron la seguridad y que no podían entrar porque la empresa se retira”, dijo.

Desde el lugar de las autoridades gubernamentales, sostuvo que se deben fortalecer las industrias en el país.